14.02.2017 07:02

Как заявил, выступая перед студентами НИУ «Высшая школа экономики» глава группы Zenden Андрей Павлов, одним из вариантов перейти к росту экономики у властей России является пересмотр существующей системы налогообложения и перенос ряда льгот с торговли на производство.

Как говорится в сообщении компании, топ-менеджер прочитал лекцию на тему «Российское производство в условиях новых вызовов», поделился со слушателями своими взглядами на современное предпринимательство и видением того, как экономике в условиях внешних вызовов перейти от стагнации к росту.

Он отметил, в частности, что российская экономика сильно перегрета ритейлом, а такой крупный сектор как торговля в прямом смысле слова избалован различными льготами. В то время как реальное производство - сильно прижато налоговым бременем. Если изменить эту парадигму, то мы сможем за год или два выйти на 8-10% роста ВВП.