26.12.2016 07:11

Выступая на совместном заседании комиссий по текстильной и легкой промышленности и химической промышленности, прошедшем в РСПП, Екатерина Лаврентьева, первый замгендиректора по научной работе Инновационного центра текстильной и легкой промышленности, обратила внимание на «негативные, в целом, тренды в производстве химволокон и нитей (ХВН) в стране».

По ее словам, говорится в сообщении Союзлегпрома, «хотя спрос на эту продукцию в стране растет, что является общемировой тенденцией, в последние три года производство ХВН падает, неудовлетворенный спрос достигает 75%».

Екатерина Лаврентьева отметила, что лишь немногие предприятия этого профиля работают с высокой загрузкой мощностей. Причины тому — финансовые, технологические, внешнеторговые. А объем сырьевой базы в комбинированном текстиль/химпроме РФ — в среднем, в полтора раза ниже, чем, например, восточноазиатских странах, включая КНР — крупнейшего поставщика в РФ химволокон, нитей и продуктов на их основе».

В то же время, подчеркнула руководитель ИЦТЛП, «в России же за последние три года производство нетканых материалов с использованием химических волокон и нитей (ХВН) возросло на треть, что связано с быстрорастущим внутренним и внешним спросом на данную продукцию». Но при этом, доля импорта в нынешнем балансе общероссийского потребления ХВН «превышает 60%. В связи с обозначенными факторами, число крупных производителей ХВН в стране может сократиться».

Центром недавно завершены НИОКР по полиацетатному волокну, имеющему высокие эксплуатационные свойства. Но, по словам Екатерины Лаврентьевой, нет средств на масштабное внедрение этой разработки в промышленности. Также в этом центре разрабатывается НИОКР-проект по производству противоожоговых полипропиленовых тканей, в Алабуге (Татарстан) недавно введен в действие завод по изготовлению инновационной продукции — углеродного волокна. Но, «в большинстве своем, это «точечные» успехи, пока не трансформировавшиеся в устойчивое системное развитие сектора ХВН и продуктов переработки этого сырья. Проще говоря, высокие переделы здесь остаются проблемными».