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Глава Южной Осетии провел встречу с гендиректором Цхинвальской швейной фабрики БТК-4

16.01.2017  07:21

Президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов провел встречу с гендиректором Цхинвальской швейной фабрики БТК-4 Казбеком Кочиевым. Топ-менеджер рассказал главе региона об итогах прошлогодней работы предприятия. Тибилов дал положительную оценку темпам работы предприятия.

«На сегодняшний день у нас успешно работают 500 человек. И я уверенно могу сказать о том, что мы вышли на хороший уровень по производительности. Запрошлый год мы отгрузили 250 тысяч единиц готовой продукции хорошего качества. Также у нас очень большие планы на 2017 год, мы хотим довести свою цифру по производству до 400-450 тысяч единиц продукции», – рассказал Казбек Кочиев. Он подчеркнул, что сотрудники швейного предприятия интенсивно приступили к работе сразу после праздников, а работу над новым заказом на 2017 год начали уже в конце декабря прошлого года.

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