29.05.2017 07:00

В министерстве промышленности и торговли прошла встреча главы ведомства Дениса Мантурова с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым. Как говорится в сообщении министерства, в ходе встречи, в том числе, обсуждалась реализации проекта строительства комбината синтетического волокна в регионе.

Стороны, в частности, обсудили взаимодействие в реализации проекта строительства комбината синтетического волокна. Одновременно стороны коснулись текущих задач сотрудничества по линии Агентства стратегических инициатив, а также реализации Национальной технологической инициативы и формирования рынка индустрии моды FashionNet.

Губернатор рассказал министру, что по итогам января-апреля 2017 года обрабатывающие отрасли промышленности в регионе демонстрируют положительную динамику, индекс промпроизводства составил более 102%. «Небольшой рост показывает производство текстильных изделий, в то же время изготовление трикотажных и вязаных полотен возросло на треть, нетканых материалов – более чем на 20 процентов, производство одежды в разных сегментах выросло от 3 до 17%», - доложил Павел Коньков.





Как подчеркнули в администрации Ивановской области, текстильные предприятия региона получили поддержку в виде льготного заемного финансирования от Фонда поддержки промышленности общим объемом более 1 млрд рублей. «Сейчас еще одно наше крупное предприятие – ХБК «Шуйские ситцы» готовится участвовать в федеральной программе субсидирования лизинга с проектом общим объемом инвестиций 2,6 млрд рублей», - рассказал Павел Коньков. Глава региона пригласил главу Минпромторга посетить в сентябре Ивановскую область и принять участие в открытии двух производств, получивших займы Фонда развития промышленности – компании «Протекс» и «ХБК «Навтекс».

Что же касается строительства комбината синтетического волокна, то «глава Минпромторга дал поручение отслеживать вопросы взаимодействия с инвестором, правительством региона и Внешэкономбанком. Это очень важное для нас решение», отметил Павел Коньков.