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Глава Саратовской области изъявил желание заказать костюм у студентов-швейников

18.01.2017  22:10

Обучающиеся швейному делу студенты Саратовского техникума строительных технологий и сферы обслуживания могут изготовить костюм для главы региона, сообщает пресс-служба губернатора области.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил 18 января техникум строительных технологий и сферы обслуживания, обучающий инвалидов. Здесь он пообщался со студентами и педагогами, а также узнал о специальностях учебного заведения. Из 700 студентов техникума 114 человек имеют ограничения по здоровью.

В швейном классе Валерий Радаев озвучил желание заказать костюм.

«Шить одежду — ваша будущая профессия, но сейчас вы учитесь и нужна практика. Думаю, свои лучшие модели вы должны представить на фестивале «Студенческая весна», — отметил он.

Губернатор также порекомендовал студентам больше внимания уделять практике и работе на производственных площадках. 

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