18.05.2017 07:00

В Торгово-промышленной палате России прошел деловой завтрак с участием министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. В мероприятии принял участие член Общественной палаты РФ, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, говорится в сообщении отраслевой организации.

Как, в частности, заявил в рамках мероприятия Андрей Разбродин, он предлагает рассмотреть возможность субсидирования затрат на участие российских производителей в отраслевых выставках в 2017 году на территории РФ.

Сегодня зарубежные выставочные операторы работают на нашем рынке и, естественно, лоббируют интересы своего бизнеса, тогда как наши компании часто не имеют возможности выделить достаточно средств на участие в выставках и продвижение своей продукции, подчеркнул глава отраслевой организации. Нужна также государственная поддержка Национальной отраслевой премии «Золотое веретено».

В целом на деловом завтраке участники встречи обменялись также мнениями по наиболее актуальным вопросам развития бизнеса в стране, разрешению наиболее насущных проблем бизнес-сообщества, выработке общего алгоритма взаимодействия предпринимателей и власти.