09.03.2017 07:06

Глава Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности РФ Андрей Разбродин получил приглашение от президента страны войти в новый состав Общественной палаты.

Как говорится в сообщении отраслевой организации, в 2017 году истекает срок полномочий членов Общественной палаты РФ. Весной 2017 года будет объявлен ее новый состав.

По предварительной информации, президентский список членов Общественной палаты обновится более чем наполовину. Лишь 17 из 40 ее нынешних членов получили приглашение от президента Владимира Путина войти в ее новый состав.