17.01.2017 07:30

Как заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, по качеству наша одежда сопоставима с немецкой или итальянской, но стоит отечественный костюм на порядок дешевле.

По признанию чиновника, он сам носит костюмы, выпускаемые на псковской швейной фабрике «Славянка», говорится в интервью «Известиям». На вопрос, носит ли он одежду российского производства, президент ТПП отметил, что долгие годы покупал зарубежные костюмы, а теперь - только российские.

По словам Катырина, в России наблюдается та же тенденция, что и в Европе - женские товары стоят дороже мужских. «Ведь женщина - более активный покупатель, чем мужчина. Она любит разнообразие. А производитель и продавец, которые об этом знают, никогда не откажутся от лишней прибыли. Сначала наши торговцы были привязаны к вещам, произведенным на Западе, но потом и отечественные производители стали ориентироваться на общемировые тенденции.