08.08.2017 07:13

Банк «Глобэкс» открыл возобновляемую кредитную линию ГК «Обувь России» общим объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении ритейлера.

Соответствующее кредитное соглашение стороны подписали в Новосибирске, действовать линия будет три года. Привлечение новой линии позволит увеличить диверсификацию источников заемных средств и снизит среднюю стоимость их обслуживания. Кредитное соглашение было подписано 1 августа 2017 г.

Банк «Глобэкс» сотрудничает с ГК «Обувь России» с мая 2012 года, когда была открыта первая кредитная линия на сумму 300 млн рублей.

На текущий момент Группа «Обувь России» насчитывает более 500 магазинов в более чем 140 городах России. По данным Discovery Research Group, компания входит в ТОП-3 крупнейших российских обувных сетей по числу магазинов (включая франшизы) и является лидером среднеценового сегмента обувного рынка (по состоянию на 30.06.2017 г.).