Магазин Gloria Jeans в новом формате начал свою работу в столичном торгово-развлекательном центре «Мозаика» 22 апреля, сообщает пресс-служба ТРЦ.

Общая арендуемая площадь составила 1800 кв. м. Gloria Jeans в «Мозаике» стала первым магазином бренда в Южнопортовом районе города.

В ассортименте Gloria Jeans представлена женская, мужская и детская одежда, аксессуары и обувь. В актуальной коллекции посетители найдут платья из мягкого шифона, джинсовые брюки и жакеты, стильные рубашки с нашивками, яркие сумки, обувь.

Gloria Jeans — это крупный международный ритейлер, лидер в сегменте fast fashion в России и Украине. На конец 2016 года сеть компании насчитывала более 550 магазинов в России, Украине и Грузии. Продажи компании по итогам 2016 года составили 34 млрд рублей.

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «Мозаика».