02.03.2017 06:53

В Ростовской области появится высокотехнологичный производственный центр компании «Глория Джинс», не имеющий аналогов в России.

Как сообщает Агентство инвестиционного развития Ростовской области, соответствующее соглашение между корпорацией и администрацией региона было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Инновационный комплекс, который планирует построить »Глория Джинс», пока не имеет аналогов в своей отрасли в России по технологиям, масштабам производства, потенциалу и скорости адаптации к запросам рынка, - заявил генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков. – Совершенствуя технологии, «Глория Джинс» будет ещё быстрее реагировать на модные тренды, получит дополнительные конкурентные преимущества».

Предприятие, по словам генерального директора по производству «Корпорации «Глория Джинс» Евгения Булатова, лишь на начальном этапе требует 8 млрд рублей инвестиций, тогда как общая сумма, необходимая для реализации проекта, может достичь порядка 20 млрд рублей.

По информации АИР, новый производственный центр «Глории Джинс» сосредоточится на финишинге (окончательной отделке), на долю которого приходится большая часть в конечной стоимости джинсовой одежды. Все производственные процессы, в том числе, например, составление рецептур и дозировка красителей, будут в значительной степени автоматизированы, что позволит избегать ошибок, сокращать издержки, повышать производительность труда. Центр проектируется как энергоэффективное, ресурсосберегающее производство. В частности, на новом предприятии будет действовать система рециркуляция, позволяющая повторно использовать до 90% воды. Детальной проработкой проекта создания высокотехнологичного производственного центра «Глории Джинс» в Ростовской области занимается известная португальская компания.

Согласно данным »Агентства инвестиционного развития Ростовской области», передовое производство «Глории Джинс» на первом этапе обеспечит работой как минимум 500 человек, в перспективе здесь может потребоваться до 2000 сотрудников.

Корпорация «Глория Джинс» основана в 1988 году в Ростове-на-Дону предпринимателем Владимиром Мельниковым. Компания работает в сегменте fast-fashion («быстрая мода»), имеет производственные центры в России, Украине, Гонконге, Китае, Вьетнаме, Бангладеш, Индии. Центральный офис расположен в Москве. У компании – 8 региональных представительств, 2 крупных логистических комплекса (в Новосибирске и Новошахтинске), 550 магазинов в 300 городах России, Украины и Грузии. «Глория Джинс» – вертикально-интегрированная компания, которая самостоятельно разрабатывает продукцию под брендами Gloria Jeans и Gee Jay, имеет разветвленный сорсинг-департамент по всему миру. Собственные центры дизайна и мерчендайзинга «Глории Джинс» находятся не только в России, но и в Бразилии, Китае, Турции и Гонконге.