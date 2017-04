Новая кампания Crocs под названием Come as you are («Будь собой») была официально запущена 3 апреля, сообщается в пресс-релизе бренда.

Цель кампанию Come as you are – подчеркнуть уникальность и индивидуальность каждого человека и вдохновить людей носить обувь, в которой им комфортно. Амбассадорами кампании стали знаменитая голливудская актриса Дрю Бэрримор, американский рестлер Джон Сина, южно-корейская певица Им Юна и китайский поп-исполнитель Генри Лау.

«Crocs никогда не отходил от своей индивидуальности: оптимизм, многофункциональность и удобство, и, конечно, мы никогда не боялся «делать дырки» в традициях. Come as you are – это кампания, основная цель которой побудить людей выражать свою идентичность и уникальность – ведь это так важно в сегодняшнем мире», – говорит директор по маркетингу Crocs Теренс Рейли.

«Я та, кто я есть. Я даже не знаю, как можно притворяться кем-то другим, я лишь знаю, как быть самой собой. Мне кажется, что каждый должен посмотреть на себя в зеркало и принять себя такими, какой он есть, вместо того, чтобы критиковать себя. Как мама двух дочерей, я уверена, что очень важно научить людей любить себя. Именно поэтому я так рада быть частью кампании Crocs «Come as you are», - говорит Дрю Бэрримор.

В мае, в рамках кампании Дрю Бэрримор и Crocs запустят специальную акцию в Instagram, во время которой все желающие смогут рассказать, почему именно их мама неповторима. Этот флешбом будет приурочен ко Дню Матери, который проходит в США во второе воскресенье мая. Все участники получат шанс получить личное поздравление для их мамы от Дрю Бэрримор.

Другим амбассадором кампании стал американский рестлер Джон Сина. Начиная с шоу WrestleMania и заканчиваю голливудскими фильмами, в которых снялся рестлер, Джон своим примером мотивировал зрителей следовать его личному кредо «Никогда не сдавайся». Именно поэтому 16-кратный чемпион мира в реслинге чувствует личную связь с кампанией Come as you are.

«Я могу сказать, что обрести себя мне помогла череда неудач. Не один раз я сам страдал от своего правила никогда не сдаваться, но это действительно то, как я живу, и я уверен, что это помогает многим людям. Кампания Come as you are черпает вдохновение от тех, кто проходил через эту борьбу с самим собой, но обрел себя и теперь чувствует себя комфортно в своем теле».

В рамках кампании будут запущены видеоролики, в которых Джон Сина опросит людей о том, что для них значит быть самим собой. Эти видео должны вдохновить других, делиться собственными историями в социальных сетях.

В честь начала кампании Crocs опубликовал видео-манифест звездных амбассадоров призывающих потребителей всего мира быть теми, кто они есть.

С момента основания в 2002 году компания Crocs продала более 350 миллионов пар обуви в более чем 90 странах по всему миру и входит в десятку крупнейших компаний в сфере производства и продажи повседневной обуви.

Фотография предоставлена компанией.