16.12.2016 01:16

Лучшим дизайнером 2016 года по версии Google оказалась Рэйчел Рой, пишет Lenta.ru.

В Google назвали топ-10 дизайнеров 2016 года. Лучшей из лучших оказалась модельер Рэйчел Рой. Она основала свой бренд в 2005 году и с тех пор не теряет популярности. Второе место досталось близняшкам-актрисам Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Третье — Анджеле Симмонс, появлявшейся на неделях моды еще в начале 2000-х годов.

Далее идут певица Зендая, актриса Ким Кардашьян и ее сестра Кайли Дженнер, Бейонсе и модель Анита Донгре.

Основательница модного дома Соня Рикель расположилась на восьмой строчке рейтинга. Сразу за ней — дочь недавно избранного президента США Дональда Трампа Иванка Трамп.

Замыкает топ-10 рэпер и дизайнер Канье Уэст, который выпустил несколько коллекций одежды.