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Горячая линия по качеству детских товаров оказалась наиболее популярной во Владимирской области

30.12.2016  21:57

В Роспотребнадзор Владимирской области в 2016 году чаще всего обращались с вопросами по качеству детских товаров, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Роспотребнадзор Владимирской области в текущем году организовывал 7 тематических телефонных горячих линий. Наиболее востребованной из них оказалась, та, где консультировали по вопросам качества детских товаров. Она проводилась в регионе с 1 по 20 декабря.

Специалистами службы зафиксировано 64 обращения. При этом 26,5% позвонивших интересовались вопросами качества и безопасности одежды и обуви для детей, 22% - безопасностью игрушек, около 6% - качеством и безопасностью школьных принадлежностей, детского питания и др.

Все обратившиеся получили исчерпывающие ответы. 

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