26.04.2017 06:56

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области открыло телефонную «горячую» линию по вопросам реализации продукции легкой промышленности. Она будет работать, говорится в сообщении ведомства, с 24 по 28 апреля.

Консультирование потребителей по телефонам «горячей» линии будет также осуществляться специалистами территориальных отделов управления.

Как напоминают в управлении, к продукции легкой промышленности, на которую распространяется действие Техрегламента, относятся материалы; одежда и изделия швейные и трикотажные; покрытия и изделия текстильные ковровые машинного способа производства; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия; кожа искусственная.





В то же время технический регламент не распространяется на некоторые продукции, в том числе на одежду, бывшую в употреблении; изготовленную по индивидуальным заказам; изделия медицинского назначения; специальную, ведомственную, являющуюся средством индивидуальной защиты и материалы для ее изготовления; предназначенную для детей и подростков; текстильные материалы упаковочные, мешки тканые; материалы и изделия из них технического назначения; сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов; спортивные изделия, предназначенные для экипировки спортивных команд; продукцию постижерную (парики, накладные усы, бороды и т.п.).





Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресения по телефону 432-87 -67, 438-09-42, 436-74-69, 438-08-72, 46-138-04. С 09:00 до 14:00 по телефону 437-08-70, 213-82-84.



