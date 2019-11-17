Гостей Четвертого слета коллекционеров научат уходу за антиквариатом

Организаторы майского слета коллекционеров анонсировали программу мастер-классов.

В дни слета, который пройдет на московском заводе «Кристалл» с 19 по 21 мая 2017 года, ценителей старинных вещей научат, как с помощью чистки восстанавливать первозданный вид монет и других предметов антиквариата.

«В работе антиквара и искусствоведа есть тысячи случаев, когда предмет требует реставрации или чистки, когда вещь, засиявшая новыми красками, расскажет нам, какой она была 100 или 200 лет назад. Посетив наш мастер-класс, вы сможете своими руками восстановить то, что отняло время», — рассказывают организаторы.

Гости выставки станут участниками множества интересных экспериментов, узнают об основных способах восстановления антиквариата и предметов из области бонистики и нумизматики. Кроме того, по просьбам желающих на слете вновь пройдет мастер-класс по реставрации фарфора. Участников семинара познакомят с основными приемами, которые используются при реставрации фарфора, а также покажут инструменты и материалы, используемые для реставрации, научат правильно оценивать масштаб предстоящих работ и устранять дефекты фарфоровых изделий.

Еще один мастер-класс будет посвящен приготовлению здоровой и вкусной еды с применением инновационных технологий из Германии. Посетители смогут принять активное участие в приготовлении блюд, продегустировать результат, а также поучаствовать в розыгрыше призов и подарков.

Основной экспозицией майского слета станет частная коллекция исторического оружия XVII-XIX веков от редактора «Военно-исторического журнала» Сергея Сидорова. Гости выставки смогут по-настоящему погрузиться в историю: пообщаться с экспертом и задать все интересующие вопросы, подержать в руках экспонаты и своими глазами проследить эволюцию оружия.

В коллекции Сергея Сидорова среди прочего представлены сабля русского солдата времен походов Суворова, капсульные и кремневые ружья, а также оружие времен Крымской войны (1853—1856 год) и оружие с обороны Шипки (Русско-турецкая война 1877—78 годов). Экспонаты, прошедшие сквозь века, имеют историческую и художественную ценность — по сей день многие образцы антикварного оружия остаются шедеврами инженерной мысли и произведениями ювелирного искусства.

Кроме того, всех желающих на слете вновь будут консультировать эксперты в области нумизматики и культурных ценностей: специалист-нумизмат Виктор Григорьевич Зайченко и эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ Георгий Сергеевич Пиггот.

Даты проведения слетов в 2017 году:

22-24 сентября;

20-22 октября;

17-19 ноября;

22-24 декабря.

Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9.

Организаторы: ВЦ «Кристалл Экспо».

Фотография предоставлена организаторами.