29.12.2016 22:15

АИДТ приглашает производителей к участию в каталоге «Навигатор по рынку детских товаров России. АИДТ-2017», сообщает пресс-служба объединения.

Каталог «Навигатор по рынку детских товаров России. АИДТ-2017» планируется к выходу из печати в начале марта 2017 года. В настоящий момент ведется подготовка издания к выпуску. АИДТ (Ассоциация предприятий индустрии детских товаров) приглашает производителей принять участие в проекте. Цель данного издания – составить список российских компаний, работающих в сфере товаров и услуг для детей и семей с детьми.

Будет выпущена электронная версия каталога, размещенная на сайте АИДТ, а также 1 тыс. печатных экземпляров.

В каталоге будет представлен список членов АИДТ с краткой информацией о каждой компании. Участники могут предоставить информацию или скорректировать уже имеющуюся до 16 января 2017 года.

Печатная версия каталога будет распространяется среди членов и партнеров АИДТ, рекламодателей каталога, специалистов госорганов и организаций бюджетной сферы, а также руководителей федеральных и региональных органов власти.

Помимо этого каталог получат участники мероприятий АИДТ, таких как:

- специализированный маркетинговый форум «Секреты детского маркетинга»;

- специализированный розничный форум «Секреты детского ритейла»;

- экспозиция АИДТ на съезде работников образования Минобрнауки России;

- II Международная научно-практическая конференция «Игровая культура современного детства»;

- отраслевые выставки.

Для участников каталога предусмотрена возможность выделения информации о компании, товарах и услугах из общего списка за дополнительную плату.

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. АИДТ является инициатором разработки и официальным партнером реализации государственной программы «Стратегия развития индустрии детских товаров» и плана по ее реализации до 2020 года в России, подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительства РФ.