В Сочи прошел конкурс молодых дизайнеров, однако гран-при не получил ни один участник, сообщает пресс-служба городской администрации.

Конкурс молодых дизайнеров «Стиль Сочи» прошел в главном курортном городе России 22 апреля. Смотр коллекций состоялся в арт-пространстве «ЦУМИ». Жюри, под председательством дизайнера-модельера Юлии Ивановой, оценило 25 работ.

1 место в номинации «Креатив» - Инна Абдуллаева из Пятигорска, коллекция «Моя бабушка белит стены».

1 место в номинации «Этностиль» - Мадина Вагапова из Чеченской республики, коллекция «Майралла».

Приз в виде участия в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт» в Москве Инна Ефименко из Сочи за коллекцию Natron.

Часть коллекций была отобрана для демонстрации и продажи. Екатерина Смирнова, владелица салона «Лук» на Роза Хутор, выбрала для представления в своем шоу-руме более семи подборок работ молодых дизайнеров. Коллекцию «Не в Сочах, а в Сочи!» Ольги Рос реализуют в мультибрендовом магазине «Сезоны».

Гран-при конкурса, в размере 50 тыс. рублей, не получил ни один участник.