14.12.2016 12:38

Наблюдательный совет «Гронитекс» организует внеочередное общее собрание акционеров, сообщает пресс-служба компании.

Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 15 декабря 2016 года (в зале совещаний) в 10.00 по адресу: город Гродно, улица Горького, дом 91. На повестку дня будет вынесен вопрос об изменении величины номинальной стоимости акции и размера уставного фонда компании, внесении изменений в устав общества.

С материалами акционеры могут ознакомиться по месту проведения собрания 15 декабря.

Регистрация участников собрания будет производиться с 9.30 до 10.00 по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 1 декабря 2016 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: паспорт или документ, подтверждающий полномочия на участие в собрании.

«Гронитекс» — современное, оснащенное новейшими моделями техники текстильное предприятие. Основной вид деятельности — производство пряжи и швейных ниток. Годовая мощность производства ОАО «Гронитекс» составляет: 6 000 тонн пряжи однониточной кардной и гребенной; 12 миллионов условных катушек ниток швейных; 1 600 тонн волокна льняного котонизированного. Вся продукция сертифицирована по системе менеджмента качества СТБ ISO 9001–2009. Контроль и оценка качества продукции осуществляется на современном лабораторном комплексе USTER TESTER. Поставки продукции осуществляются как в страны СНГ, так и ЕС.