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Группа «Брис-Босфор» получит 299 млн рублей на новую фабрику по пошиву обуви

12.04.2017  07:13

«Брис-Босфор» получит 299 млн рублей на открытие новой фабрики по пошиву обуви объемом производства не менее 12 млн пар в год, сообщает Российский союз кожевенников и обувщиков.

Соответствующую сумму компании «ВетАнна», которая входит в группу «Брис-Босфор», выделит экспертный совет Фонда развития промышленности

Новое производство займет площадь порядка 7,5 тысяч квадратных метров и позволит создать более 300 рабочих мест. Предприятие будет запущено в эксплуатацию уже в следующем году. На фабрике будет изготавливаться обувь из кожи, кожзаменителя и других материалов.

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