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Группа компаний «Фениче» награждена знаком качества «Лучшее — детям»
28.12.2016 20:11
Смоленский производитель трикотажа и чулочно-носочной продукции «Фениче» отмечен конкурсом «Лучшее – детям», сообщают организаторы.
Награждение лауреатов конкурса «Лучшее – детям» прошло в Общественной палате Российской Федерации в конце ноября. В число компаний, получивших знак качества по этой программе, вошла смоленская группа «Фениче». Производитель представил на конкурс носки детские, а также бельевой трикотаж для мальчиков и девочек.
Знак качества «Лучшее – детям» присваивается продукции на два года. В течение этого периода его можно использовать для маркировки товаров и в рекламных целях.
Группа компаний «Фениче» — крупный российский холдинг, занимающийся производством и реализацией широкого спектра чулочно-носочных изделий и трикотажа. Компания была создана в 2014году. В состав группы входят: Смоленская чулочная фабрика и торговый дом «Мир текстиля».
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