IV Краснодарская Неделя моды состоится 12 – 15 апреля 2017 года в «Доме Богарсуковых» БЦ «Централь», сообщают организаторы.

Среди участников Недели моды будут представлены как начинающие дизайнеры, так и те, кто уже известен за пределами регионов и добился признания.

По традиции каждый день показов будут закрывать хедлайнеры Недели моды. Такими гостями выступят известные дизайнеры и медийные персоны: Вадим Мерлис, Юлия Иванова, Ольга Молярова, Надежда Грановская.

Специальным гостем IV сезона Krasnodar Fashion Week станет певица и дизайнер Надежда Мейхер-Грановская с одноименным показом.

В рамках деловой программы ежедневно будут организованы пресс-конференции с дизайнерами, и автограф-сессии со специальными гостями.

Инициатива проведения Krasnodar Fashion Week принадлежит группе компаний Kate Fashion Group, деятельность которой сфокусирована на развитии модной индустрии на Юге России и поддержке молодых дизайнеров.

Впервые Неделя моды в Краснодаре прошла 12-14 ноября 2015 года. Каждый из сезонов посетило более 2 тысяч гостей. По итогам двух сезонов участникам стали более 60 молодых дизайнеров, а также свои коллекции представили приглашенные гости – Даша Гаузер, Алина Асси и Белла Потемкина, Юлия Далакян, Goga Nikabadze, Вадим Мерлис, основатель бренда Merlis Atelier, Елена Шипилова, русско-французский бренд Demurya Haute Couture Paris, Модный дом НН (бренд - Наталья Новикова), Катя Андержанова и другие.

Проект Krasnodar Fashion Week был удостоен премии телеканала Fashion TV – Fashion New Year Awards 2015 в номинации «За развитие модной индустрии на Юге России».

Иллюстрация предоставлена организаторами.