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Группа компаний Kate Fashion Group проведет IV сезон Krasnodar Fashion Week
13.03.2017 23:01
IV Краснодарская Неделя моды состоится 12 – 15 апреля 2017 года в «Доме Богарсуковых» БЦ «Централь», сообщают организаторы.
Среди участников Недели моды будут представлены как начинающие дизайнеры, так и те, кто уже известен за пределами регионов и добился признания.
По традиции каждый день показов будут закрывать хедлайнеры Недели моды. Такими гостями выступят известные дизайнеры и медийные персоны: Вадим Мерлис, Юлия Иванова, Ольга Молярова, Надежда Грановская.
Специальным гостем IV сезона Krasnodar Fashion Week станет певица и дизайнер Надежда Мейхер-Грановская с одноименным показом.
В рамках деловой программы ежедневно будут организованы пресс-конференции с дизайнерами, и автограф-сессии со специальными гостями.
Инициатива проведения Krasnodar Fashion Week принадлежит группе компаний Kate Fashion Group, деятельность которой сфокусирована на развитии модной индустрии на Юге России и поддержке молодых дизайнеров.
Впервые Неделя моды в Краснодаре прошла 12-14 ноября 2015 года. Каждый из сезонов посетило более 2 тысяч гостей. По итогам двух сезонов участникам стали более 60 молодых дизайнеров, а также свои коллекции представили приглашенные гости – Даша Гаузер, Алина Асси и Белла Потемкина, Юлия Далакян, Goga Nikabadze, Вадим Мерлис, основатель бренда Merlis Atelier, Елена Шипилова, русско-французский бренд Demurya Haute Couture Paris, Модный дом НН (бренд - Наталья Новикова), Катя Андержанова и другие.
Проект Krasnodar Fashion Week был удостоен премии телеканала Fashion TV – Fashion New Year Awards 2015 в номинации «За развитие модной индустрии на Юге России».
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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