Открытие нового магазина Quiksilver состоится в мае в СТЦ «Мега Екатеринбург», сообщает компания.

Quiksilver в Екатеринбурге станет пятым магазином сети, открытым ГК Perfekt. Четыре монобрендовых магазина сети уже представлены в Новосибирске в ключевых торговых центрах города: ТРЦ «Аура», СТЦ «Мега», ТРК «Ройял Парк», в 2016 году был открыт магазин в ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Площадь Quiksilver в «Меге Екатеринбург» составит 154 кв. м.

«Мы рады представить Екатеринбургу известную австралийскую марку Quiksilver, вдохновить людей на занятия экшн-спортом и предложить качественную, технологичную и красивую экипировку, а также одежду и обувь для активной повседневной жизни! Мы видим большой потенциал для развития культуры экстремального спорта в городе и надеемся, что горожане оценят и полюбят Quiksilver!» - комментирует руководитель направления Татьяна Чусовитина.

В магазине традиционно будет представлен разнообразный ассортимент одежды, обуви и аксессуаров от мировых брендов Quiksilver, Roxy и DC для активных людей.

Бренд Quiksilver основан в 1970 году и является лидирующим производителем обуви, одежды и аксессуаров для сноубординга, скейтбординга, серфинга и активного образа жизни. В создании своих коллекций бренд черпает вдохновение в наследии борд-культуры. В магазинах помимо Quiksilver представлены бренды Roxy и DC. Quiksilver представлен и имеет поклонников более чем в 115 странах мира. В России бренд открыл уже более 60 магазинов.

Фотография предоставлена компанией.