|
|
Группа компаний «Рики» запустила интернет-магазин сувенирной продукции
06.10.2017 18:25
Единственный официальный интернет-магазин товаров под брендами «Смешарики» и «Малышарики», запущенный 5 октября, разместился по адресу smeshop.ru, сообщает пресс-служба ГК «Рики».
«Смешарики» и «Малышарики» появятся на разработанных специально для Smeshop предметах гардероба, гаджетах и аксессуарах.
Яркие и разнообразные дизайны товаров Smeshop ориентированы, в первую очередь, на взрослую аудиторию, однако некоторые предметы из коллекций будут представлены и в размерах для детей.
В каталог Smeshop войдут футболки, толстовки, сумки, а также большой выбор чехлов для iPhone. В скором времени ассортимент магазина пополнится свитшотами, бомберами, майками и шортами, кедами и худи, платьями, легинсами, юбками и шапками. Кроме того, в ближайшем будущем на страницах Smeshop можно будет приобрести и чашки, маски для сна, зонты, пледы для дома, флеш-накопители, портативные аккумуляторы, а также аксессуары, в том числе, чехлы для iPad, кейсы для ноутбуков, визитницы, ремешки для часов, кошельки, чехлы на чемодан, багажные бирки, рюкзаки и ремни.
Важным преимуществом продукции Smeshop, кроме уникального дизайна, является использование материалов нового поколения, так называемой «умной ткани» - гипоаллергенного полиэстера высокого качества.
В соответствии с концепцией эксклюзивности всей продукции в каталогах Smeshop, коллекции товаров в каждом из многочисленных дизайнов будут выпускаться ограниченным тиражом, без последующего возобновления.
Обновление ассортимента за счет новых товаров и дизайнов планируется каждые две недели.
Фотография предоставлена компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте