Единственный официальный интернет-магазин товаров под брендами «Смешарики» и «Малышарики», запущенный 5 октября, разместился по адресу smeshop.ru, сообщает пресс-служба ГК «Рики».

«Смешарики» и «Малышарики» появятся на разработанных специально для Smeshop предметах гардероба, гаджетах и аксессуарах.

Яркие и разнообразные дизайны товаров Smeshop ориентированы, в первую очередь, на взрослую аудиторию, однако некоторые предметы из коллекций будут представлены и в размерах для детей.

В каталог Smeshop войдут футболки, толстовки, сумки, а также большой выбор чехлов для iPhone. В скором времени ассортимент магазина пополнится свитшотами, бомберами, майками и шортами, кедами и худи, платьями, легинсами, юбками и шапками. Кроме того, в ближайшем будущем на страницах Smeshop можно будет приобрести и чашки, маски для сна, зонты, пледы для дома, флеш-накопители, портативные аккумуляторы, а также аксессуары, в том числе, чехлы для iPad, кейсы для ноутбуков, визитницы, ремешки для часов, кошельки, чехлы на чемодан, багажные бирки, рюкзаки и ремни.

Важным преимуществом продукции Smeshop, кроме уникального дизайна, является использование материалов нового поколения, так называемой «умной ткани» - гипоаллергенного полиэстера высокого качества.

В соответствии с концепцией эксклюзивности всей продукции в каталогах Smeshop, коллекции товаров в каждом из многочисленных дизайнов будут выпускаться ограниченным тиражом, без последующего возобновления.

Обновление ассортимента за счет новых товаров и дизайнов планируется каждые две недели.

Фотография предоставлена компанией.