16.02.2017 06:53

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание, на котором обсуждались производственные возможности предприятий уголовно-исполнительной системы региона, говорится в сообщении администрации области.

Как, в частности, подчеркнул главный инженер УФСИН России по Брянской области Александр Язиков, производственная деятельность учреждений УИС региона осуществляется в рамках 6 центров трудовой адаптации осужденных, которые занимаются изготовлением и поставкой продукции для потребителей широкого спектра отраслей, в том числе швейной. «Промышленный сектор УИС имеет ряд особенностей, способствующих его стабильному развитию, среди них многопрофильность производства в рамках одного учреждения, ряд налоговых льгот, система профессионально-технического образования, а также надежный режим охраны материальных ценностей. Это позволяет учреждениям УИС сохранять управляемость производством, обеспечить стабильность, а также являться надежными партнерами и поставщиками качественной продукции», – указал он.

По словам Александра Язикова, швейное и обувное производство системы осуществляет выпуск форменного обмундирования, специальной одежды и обуви.

По итогам совещания губернатор поручил главам муниципальных образований поддержать производственные мощности УИС региона. Он также добавил, что сотрудничество с УФСИН выгодно государственным муниципалитетам, так как «у нас есть возможности приобретать качественные товары не по завышенным ценам, и к тому же у своих производителей. Для нас важно, что производство в системе УИС это не только качественные товары, но и наличие налогооблагаемой базы. Для потребителей и покупателей несомненный плюс их постоянное присутствие на территории области».