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Гвинет Пэлтроу стала героиней новой кампании Tous

24.04.2017  22:54

Ювелирный бренд Tous совместно с агентством SCPF представил шестой выпуск «Нежных историй» с Гвинет Пэлтроу в главной роли, сообщается в пресс-релизе компании.

«Нежная история No.6» – это «история отношений матери и дочери – Клэр и Сьюзан – чья любовь преодолевает время и расстояние. С помощью компьютера и телефона они делятся друг с другом всем, даже самыми важными моментами своей жизни».

Новая кампания создана при участии продюсера из Канады – Марсаля Фореса. Имиджевая кампания, реализованная фотографом Серджи Понсом, появится в более чем 500 бутиках бренда по всему миру.

Бренд Tous был основан в 1920 году Розой Ориол и Сальвадором Тоус. Сегодня компания предлагает коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров. Tous представлен в 43 странах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Нью-Йорк, Мехико, Москва и Токио, штаб-квартира бренда расположена в Манресе (Барселона, Испания).

Фотография предоставлена компанией.

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