Новости
НачалоНовостиХарбин планирует напрямую закупать лен в Витебской области
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Харбин планирует напрямую закупать лен в Витебской области

10.03.2017  00:49

Китайский Харбин заинтересован в прямых поставках белорусского льна, пишет «Белта».

В Белоруссии с 28 февраля находится делегация из Китая. Среди участников - заместитель мэра по сельскому хозяйству Харбина Чжан Ваньпин.

«В последние годы в связи с сокращением площадей, на которых возделывается лен, мы вынуждены завозить волокно из Европы. Покупаем сырье во Франции и Литве. Но мы знаем, что в Белоруссии, а конкретно - на витебской земле, серьезно занимаются льноводством, и видим в этом большой потенциал для дальнейшего сотрудничества. Поэтому сегодня, помимо традиционных сфер сотрудничества между городами-побратимами, мы отдельно говорили именно о взаимодействии в льняной отрасли. Считаем, что это и есть дальнейшее приоритетное направление нашего сотрудничества», - отметил Чжан Ваньпин.

Он выразил заинтересованность в поставках льна без посредников. Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин поддержал инициативу и выразил надежду на создание совместного предприятия на территории СЭЗ «Витебск».

Просмотров: 51
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1258 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте