10.03.2017 00:49

Китайский Харбин заинтересован в прямых поставках белорусского льна, пишет «Белта».

В Белоруссии с 28 февраля находится делегация из Китая. Среди участников - заместитель мэра по сельскому хозяйству Харбина Чжан Ваньпин.

«В последние годы в связи с сокращением площадей, на которых возделывается лен, мы вынуждены завозить волокно из Европы. Покупаем сырье во Франции и Литве. Но мы знаем, что в Белоруссии, а конкретно - на витебской земле, серьезно занимаются льноводством, и видим в этом большой потенциал для дальнейшего сотрудничества. Поэтому сегодня, помимо традиционных сфер сотрудничества между городами-побратимами, мы отдельно говорили именно о взаимодействии в льняной отрасли. Считаем, что это и есть дальнейшее приоритетное направление нашего сотрудничества», - отметил Чжан Ваньпин.

Он выразил заинтересованность в поставках льна без посредников. Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин поддержал инициативу и выразил надежду на создание совместного предприятия на территории СЭЗ «Витебск».