Дом моды Henderson представил очередную коллекцию изделий для сборных команд России по хоккею, сообщается в пресс-релизе компании.

Более 6 лет Henderson активно поддерживает российский спорт и привлекает внимание покупателей к здоровому образу жизни. Отправной точкой в развитии данного направления послужило начало сотрудничества с Федерацией хоккея России в 2010 году, когда Федерация выбрала в качестве официального модного партнера Дом моды Henderson и доверила российской компании создание стильного образа руководства, тренерского штаба и игроков национальных сборных.

«Мы очень рады работать вместе с Федерацией хоккея России. Создавать модные образы сборных и быть причастными к победам российской хоккейной сборной на мировой арене – большая честь для нас», - отмечает Рубен Арутюнян, президент Дома моды Henderson.

В 2012-2014 годах послом бренда являлся нападающий сборной России, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.

Сборные команды России по хоккею (юниорские, молодежные, национальная) на официальных мероприятиях появляются в одежде, которую ФХР и Дом моды Henderson выбирают в каждом сезоне. За время партнерства национальная сборная дважды становилась чемпионом мира (в 2012 и в 2014 годах), и на торжественном визите в Кремле игроки и тренеры были одеты в костюмы Henderson.

В новом сезоне Дом моды Henderson подготовил для хоккеистов очередную коллекцию экипировки. Выбор дизайнеров Henderson и национальной сборной России по хоккею пал на классический стильный образ – это клубный пиджак из инновационной водоотталкивающей ткани REDA Dry Sense, рубашки из хлопка, брюки, пальто, куртки и аксессуары. В основе комплекта для игроков молодежной и юниорской сборных – одежда в стиле casual: рубашки из хлопка, кардиганы из 100% шерсти мериноса, джинсы и теплые стеганые куртки с воротником из натурального меха. Для руководства Федерации хоккея России, а также для тренеров молодежных команд были выбраны классические костюмы, изготовленные по традиционной итальянской технологии Half Canvas. Благодаря данной технологии пиджак сохраняет форму и безупречный внешний вид даже после многочисленных чисток.

«Одежда и ее форма имеют в профессиональном спорте определенное значение. Они дисциплинируют, объединяют команду, настраивают на определенную волну. Если есть результат, значит, все в порядке и с одеждой», - считает Олег Знарок, главный тренер национальной сборной России по хоккею.

Капсула «Выбор Федерации хоккея России» доступна для заказа в интернет-магазине henderson.ru, а также во всех салонах бренда. Изделия, выбранные национальной сборной России по хоккею, отмечены специальными лейблами.

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 160 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.

Фотографии предоставлены компанией.