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Henderson запустил доставку в Армению, Беларусь и Казахстан

29.05.2017  16:58

Дом моды Henderson объявил о запуске доставки заказов интернет-магазина в Армению, Беларусь и Казахстан.

Уже 5 лет компания Henderson практикует OMNI-канальную коммуникацию: в 2012 году был создан интернет-магазин.

Представители Henderson отмечают, что сегодня потенциал интернет-магазина очевиден, поэтому компания вкладывает много сил и ресурсов в его развитие и улучшение. Доставка заказов осуществляется в салон или на указанный адрес курьером по России. Доставка заказов в Армению, Беларусь и Казахстан – это еще один шаг к улучшению сервиса и повышению лояльности покупателей бренда.

Курьерская доставка возможна во все города данных стран при условии предварительной оплаты заказа банковской картой на сайте интернет-магазина с полным выкупом заказа. Стоимость доставки рассчитывается на сайте автоматически при оформлении заказа. Сроки доставки зависят от разных факторов, в том числе от удаленности населенного пункта, и составляют от 3-х до 7-ми рабочих дней с момента подтверждения заказа для Армении и Казахстана, и от 2-х до 6-ти рабочих дней с момента подтверждения заказа для Беларуси соответственно.

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 160 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.

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