10.02.2017 07:10

Темпы роста выручки французского модного дома Hermes в последнем квартале прошлого года составили 7,6% в годовом сопоставлении, сообщает Finmarket.

Показатель составил 1,51 млрд евро, увеличившись на 7,6% по сравнению с четвертым кварталом 2015 года за счет хороших продаж изделий из кожи, основного бизнеса компании.

Продажи шелковых изделий и текстиля подскочили на 11,3%, парфюмерии - на 17%, в то время как выручка от реализации часов рухнула на 10,6%.

По итогам всего 2016 года общий объем выручки Hermes повысился на 7,5% и достиг 5,202 млрд евро. Без учета валютных колебаний прирост составил 7,4%.