24.07.2017 22:51

Выручка французского бренда Hermes с апреля по июнь составила 1,36 млрд евро, пишет RNS.

Компания Hermes, специализирующаяся на выпуске одежды, сумок и парфюмерии, отметила увеличение продаж во втором квартале 2017 года. Выручка группы, полученная с апреля по июнь, составила 1,36 млрд евро (рост 8,9%). При этом на страны Азии пришлось 660 млн евро, а на страны Европы - 435,8 млн евро.

Продажи по категориям товаров распределились следующим образом: сумки и кожаные изделия - 708 млн евро (рост 10,5%), одежда и аксессуары - 296,3 млн евро (рост 13,5%), парфюмерия - 63,3 млн евро (падение 2,1%).

Hermès International S.A. — французский Дом высокой моды, основанный в 1837 году, сегодня специализируется на изделиях из кожи, аксессуарах, парфюмерии, предметах роскоши и готовой одежды.