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Химические волокна - одно из важнейших направлений развития легпрома

18.01.2017  07:23

Участники рынка уверены, что использование химических волокон и нитей в сырьевой базе отечественной текстильной и легкой промышленности является одним из важнейших направлений развития отрасли.

Тема обсуждалась на прошедшем в РСПП совместном заседании комиссий по текстильной и легкой промышленности и химической промышленности под председательством президента Союзлегпрома Андрея Разбродина и президента Союза химиков Виктора Иванова. По данным отраслевых организаций, в настоящее время доля товаров народного потребления с использованием химических волокон в мире составляет 75% от общего объема потребления, в России - около 45%. Сегодня доля импорта в балансе потребления волокон и нитей около 65 процентов, готовой продукции около 80%.

Расчеты и мнения экспертов показывают, что в России сформировался устойчивый рынок химических продуктов для нужд текстильной и легкой промышленности. Предприятия текстильной промышленности способны обеспечить устойчивый спрос на химические волокна и нити и продукцию из них.

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