29.03.2017 21:34

На республиканском совещании президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что развитие легкой промышленности страны зависит от хлопководства, пишет Trend.

Во вторник, 28 марта, в Азербайджане прошло республиканское совещание. Президент страны Ильхам Алиев в своей речи сделал акцент на развитии хлопководства. Он отметил, что этот процесс способен придать импульс развитию всей легкой промышленности Азербайджана.

«Не хлопок-волокно, и даже не пряжу - мы должны стараться реализовывать готовую продукцию, продавать текстиль, занять место на внешних рынках. Во время контактов со всеми своими коллегами я выдвигаю этот вопрос на передний план. Ставлю вопросы увеличения товарооборота и повышения экспорта из Азербайджана, чтобы для нас открывались новые рынки», - сказал он.

Президент также подчеркнул, что в ближайшем будущем приступят к деятельности торговые миссии в России, Белоруссии, Украине, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах.