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H&M больше не планирует публиковать ежемесячные отчеты по продажам

19.07.2017  07:08

Компания H&M заявила, что больше не планирует публиковать ежемесячные отчеты по продажам - она переходит на квартальный режим размещения соответствующих данных, поскольку период месяца представляется H&M слишком коротким промежутком времени для получения наиболее содержательной информации.

Данные по продажам в третьем квартале будут опубликованы уже 15 сентября. Статистика за четвертый квартал, в свою очередь, выйдет не позднее 15 декабря. Продажи шведской розничной сети H&M в июне текущего года выросли на 7% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, напомнила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. В конвертации на шведские кроны продажи расширились на 10% за прошлый месяц. За июнь 2016 года, к слову, продажи выросли на 8%.

Переход на поквартальную отчетность в продажах - положительный шаг для H&M, уверена эксперт. Внутри месяца имеют значения погодный фактор, спады или взлеты спроса локальные образом, но в перспективе квартала эти перепады настроений сглаживаются и дают более объективную картину. 

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