Philipp Plein и хоккейный клуб Lugano объявили о сотрудничестве, сообщается в пресс-релизе бренда.

Philipp Plein — новый «золотой спонсор» и официальный fashion партнер хоккейного клуба Lugano. Двухлетний договор включает в себя редизайн хоккейной зоны Ice Lounge, девиз пространства — Plein Sport on the Rocks. Кроме того, знаменитые хоккеисты будут носить форму от бренда Philipp Plein. Главная модель — джерси (хоккейная майка), эксклюзивно разработанная Филиппом Пляйном.

Бренд разработал дизайн официальных вечерних костюмов, которые игроки Lugano будут носить во время нового хоккейного сезона. Смокинги отражают «стиль и элегантность, присущие как бренду Philipp Plein, так и популярному хоккейному клубу». Игроки также получат свое модное спортивное снаряжение: костюм для бега и спортивный комплект от бренда Plein Sport.

«Philipp Plein — швейцарский бренд со штаб-квартирой в Лугано, и партнерство с таким легендарным хоккейным клубом HCL — прекрасная возможность для реализации во многих сферах. Наше сотрудничество повысит узнаваемость бренда на внутреннем рынке. Кроме того, одевать современных воинов хоккея перед битвой — большая честь для марки», — комментирует основатель бренда Филипп Пляйн.

«Форма, разработанная эксклюзивно Филиппом Пляйном и редизайн в Rocks Lounge, вдохновляет нас на новые свершения — вместе мы достигнем высоких результатов во всех сферах нашего сотрудничества», — комментирует Алессандро Сивьеро, руководитель отдела маркетинга.

«Мы гордимся сотрудничеством с таким брендом, как Philipp Plein. Работа с международными партнерами высокого уровня является сильным источником вдохновения», — комментирует Марко Мантегазза, менеджер по продажам хоккейного клуба Lugano.

Напомним, бренд Philipp Plein был основан в Мюнхене в 1998 году одноименным дизайнером и собственником марки. Сегодня компания выпускает одежду, аксессуары, а также линии интерьерного дизайна. Все вещи изготавливаются в Италии. Штаб-квартира швейцарской марки находится в Амрисвиле, недалеко от Цюриха. Компания насчитывает более 100 сотрудников по всему миру с шоу-румами в Милане, Дюссельдорфе и Гонконге. Марка представлена в престижных бутиках и универмагах, также имеет свои собственные монобрендовые магазины в Монте-Карло, Вене, Москве, Кицбюэле, Каннах, Сен Тропе, Дюссельдорфе, Марбелье, Баку, Санкт-Петербурге, Милане, Сеуле, Дубае и Макао.

Фотография предоставлена компанией.