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Хозяйственная деятельность «Бердчанки» будет прекращена

05.05.2017  22:17

По решению собрания кредиторов компания «Бердчанка» прекращает хозяйственную деятельность. Информация об этом размещена на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В конце апреля на швейной фабрике «Бердчанка» в Бердске Новосибирской области прошло собрание кредиторов. На повестке дня стояло два вопроса – о месте проведения дальнейших встреч собрания и о прекращении хозяйственной деятельности должника.

По первому пункту повестки принято решение назначить местом встреч адрес Новосибирск, ул. Овражная, д.4, кв. 1, так как все кредиторы проживают именно в этом городе.

Поводом для решения о прекращении хозяйственной деятельности фабрики послужил пожар, случившийся в здании. Предприятию было выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Компания «Дельтатехсервис», куда обратился конкурсный управляющий «Бердчанки» Илья Ходос, оценила работы по восстановлению необходимых систем в 8,29 млн рублей. Собрание кредиторов единогласно признало траты нецелесообразными.

Хозяйственная деятельность «Бердчанки» будет прекращена.

Фабрика «Бердчанка» основана в 1940 году в Бердске. До 2013 года она была одним из крупных производителей детской одежды за Уралом. С конца 2015 года производство на фабрике остановлено. По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем фабрики является Константин Гук.

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