Салоны пошива мужского гардероба по меркам Icon Suit презентовали коллекцию тканей сезона весна-лето 2017 года, сообщает компания.

В новой весенне-летней коллекции Icon Suit представлены как классические варианты в естественных оттенках, так и яркие экстравагантные расцветки и принты.

Новые ткани от Loro Piana отличаются легкостью, при этом не мнутся и отталкивают влагу, что подойдет любителям путешествий и неформальных встреч.

На ценителей винтажного стиля рассчитана новая коллекция от Ermenegildo Zegna. В этом сезоне появилась линейка тканей с принтами из архивов фабрики 30-х годов прошлого века. Кроме того, почитатели классического костюма из тканей Ermenegildo Zegna найдут для себя широкий выбор ультра-легкой шерсти.

Помимо традиционных тканей для пошива костюмов на торжественные мероприятия фабрика Vitale Barberis Canonicа представила еще и вариант костюмной ткани с добавлением нитки мохера.

Бренд Icon Suit основан в 2009 году. За восемь лет работы компания открыла пять салонов в России и один в Америке. Icon Suit специализируется на пошиве ключевых предметов мужского гардероба по системе made-to-measure (MTM) – сшитые вручную по индивидуальным меркам вещи, конечная стоимость которых не превышает стоимости готового варианта. В ассортименте костюмы, сорочки, пальто, клубные пиджаки, хлопковые и льняные брюки разной сезонности, рубашки в стиле casual, плащи и пиджаки-куртки. Одежда Icon Suit выполнена из тканей высокого качества от производителей Италии и Англии: Loro Piana, Holland and Shery, Ariston,Zegna, Dimond Chip, Drapers, Thomas Mason и др.

Фотографии предоставлены компанией.