Презентации коллекции Icon Suit весна - лето 2017 прошли 3 марта в «Смоленском пассаже» и 4 марта – в салоне в «Крокус Сити Молл», сообщается в пост-релизе компании.

Гости мероприятия познакомились с новой коллекцией тканей от топовых итальянских фабрик, а также узнали все актуальные новости компании из первых уст – от основателя Icon Suit Дмитрия Мецаева.

В новом сезоне в салонах Icon Suit представлены ткани: классические естественных оттенков, оригинальные с яркими принтами, винтажные, практичные влагостойкие, для повседневной носки и торжественные.

При пошиве любой вещи, от casual сорочки до костюма-тройки, выбранный вариант ткани дополнят высококачественная фурнитура, кастомизация и уникальная надпись на оборотной стороне воротника пиджака. Срок изготовления костюма составит 4-6 недель, сорочки – 4 недели.

«Наша идея достаточно проста – ваш костюм должен сидеть идеально, но подход к этой простой, на первый взгляд, идее – революционный: количество точек на теле, с которых снимаются мерки, приближается к семидесяти. Мы используем мастер-модели для снятия мерок, что позволяет нашему клиенту понять, как будет выглядеть конечный результат – соответственно, хоть мы и занимаемся костюмами made-to-measure, качество нашего кроя приближается к стандартам костюмов bespoke от лучших мировых портных», - отмечает Дмитрий Мецаев.

Новые ткани сезона весна-лето 2017 уже доступны во всех салонах сети.

Бренд Icon Suit основан в 2009 году. За восемь лет работы компания открыла пять салонов в России и один в Америке. Icon Suit специализируется на пошиве ключевых предметов мужского гардероба по системе made-to-measure (MTM) – сшитые вручную по индивидуальным меркам вещи, конечная стоимость которых не превышает стоимости готового варианта. В ассортименте костюмы, сорочки, пальто, клубные пиджаки, хлопковые и льняные брюки разной сезонности, рубашки в стиле casual, плащи и пиджаки-куртки. Одежда Icon Suit выполнена из тканей высокого качества от производителей Италии и Англии: Loro Piana, Holland and Shery, Ariston,Zegna, Dimond Chip, Drapers, Thomas Mason и др.

Фотографии предоставлены компанией.