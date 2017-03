На создание новой коллекции Hightlight дизайнера Igor York вдохновили брызги шампанского.

«Шампанское - самый благородный и изысканный напиток. Символ праздника и победы, роскоши и веселья, радости и предвкушения. «Хайлайт» любого торжества или романтического вечера. Его брызги - цвета золота и серебра стали источником вдохновения для создания новой коллекции», - комментируют представители бренда Igor York.

Презентационный стенд Igor York на MBFWR символически разделен на две зоны: справа серебро, слева золото. Сумки, клатчи, рюкзачки размещены на переливающемся фоне, выполненном, словно из жидкого серебра. В новой коллекции бренда, соответственно, две линии: золотые и серебряные аксессуары из натуральной кожи. И «золото», и «серебро» сложных благородных оттенков, не кричат, но заставляют обратить на себя внимание. Такие вещи прекрасно сочетаются, как с повседневным casual образом, так и с вечерним. Гостям презентации особенно приглянулись аккуратные, небольшие, но вместительные рюкзаки.

Коллекция скоро появится на сайте и, возможно, «выйдет в свет» еще до начала сезона осень-зима 2017/2018, уж настолько представленные модели актуальны и, несмотря на свой цвет, универсальны. Серебро и золото в аксессуарах и обуви уже несколько сезонов в тренде, в гардеробе модниц уж точно найдется подходящий аккомпанемент для моделей из новой коллекции Igor York.

В производстве используется только натуральная европейская кожа и высококачественная итальянская фурнитура. Подкладка выполняется из натуральных материалов: хлопка или льна. В ассортименте бренда – мужские и женские сумки, дорожные сумки, портфели, рюкзаки, клатчи, планшеты, ремни, косметички, несессеры, ключницы, кардхолдеры.

Igor York выпускает лимитированные коллекции изделий сдержанных и ярких расцветок. Каждая сумка имеет интеллектуальный крой, изготавливается вручную под тщательным контролем. Чистые и прямые линии, минимализм формы и максимализм функциональности и удобства — основа стиля бренда. Сообщается, что вся продукция имеет заключения Всероссийского Научно-исследовательского института сертификации (ВНИИС). Производство находится в Москве.

Об Igor York: марка основана в 2011 году дизайнером Игорем Йорком. Основным видом продукции марки являются сумки из натуральной кожи. Дизайнер получил профессиональное обучение в St. Martin’s College of Art&Design в Лондоне, степень магистра в Московском Государственном Университете Дизайна и Технологии. Игорь Йорк - лауреат и участник международных конкурсов конкурсов дизайнеров обуви и аксессуаров Mosshoes на протяжении 5 лет. В 2009 году Игорь Йорк стал лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ. В 2010 году Игорь Йорк представил свою коллекцию обуви из кожи рыбы на Global Destination for shoes and accessories (GDS) в Дюссердольфе. В марте 2014 года марка Igor York презентована на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Фотографии Ирины Щелкуновой, ИА «РИА Мода», и предоставленные организаторами.