В рамках деловой программы REX-2017 представители Ikea Centres Russia поделились мнением о перспективах развития торговых центров и провели более 200 встреч с существующими и потенциальными партнерами, сообщается в пресс-релизе компании.

Эксперты компании выступили в программе форума REX с актуальными для отрасли темами. Милен Генчев, генеральный директор Ikea Centres Russia, рассказал о том, как компания работает с международными брендами и почему торговые центры «Мега» традиционно являются стартовой площадкой для выхода новых брендов на российский рынок. Только за последний год в «Меге» были открыты первые в России магазины брендов Armani Exchange, Hunkemoller, Lindt, Superdry, NYX и другие.

«Благодаря 15-летнему опыту и глубокой локальной экспертизе, мы можем предложить своим партнерам комфортные условия для выхода на российский рынок. Вместе с ними мы активно работаем над тем, чтобы предвосхищать ожидания гостей «Меги» и создавать пространства для общения, отдыха и шопинга», - отметил Милен Генчев.

София Трофимова, генеральный директор ООО «Икеа Сентерс Рус Оперэйшн», рассказала о комплексном подходе к развитию развлекательного и edutainment форматов в торговых центрах «Мега» как важных элементов концепции «пространство для встреч».

Главные тенденции по развитию digital-сегмента в торговых центрах «Мега» представила Юлия Николаева, руководитель программы по многоканальному маркетингу Ikea Centres Russia. Маркетинговая стратегия компании сфокусирована вокруг ожиданий и предпочтений гостей «Меги». Приоритетом является создание целостного покупательского опыта как в офлайн, так и в онлайн-пространстве, в том числе за счет внедрения омниканального подхода к коммуникации с посетителями.

В этом году стенд Ikea Centres Russia стал одним из самых масштабных за всю историю существования выставки, его площадь составила 119 кв. м. При его создании команда вдохновлялась идеей организации комфортного, светлого пространства для встреч и общения. Во время посещения стенда партнеры компании и гости выставки могли воспользоваться дополнительными сервисами: совершить виртуальный тур по обновленным пространствам торговых центров «Мега», погрузиться в атмосферу гастрономического и социально-культурных кластеров «Меги» с помощью видео-материалов и познакомиться с новыми для российского рынка брендами, начавшими свой бизнес в России вместе с Ikea Centres Russia.

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек.

Фотография предоставлена компанией.