06.02.2017 07:10

По предварительным данным таможенной статистики, опубликованным Федеральной таможенной службой (ФТС), в 2016 году импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 162 865,3 млн долларов.

В декабре 2016 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16 442,4 млн долларов и по сравнению с ноябрем 2016 года вырос на 10,4%.

При этом импорт текстильных изделий и обуви вырос на 27,9%, до 867,3 млн долларов. Импорт товаров химической промышленности вырос за счет увеличения закупок продуктов органической и неорганической химии на 27,1 %, парфюмерно-косметических товаров – на 2,4%. Вместе с тем стоимостной объем поставок мыла и синтетических моющих средств сократился на 7,5%.

Среди текстильных изделий и обуви увеличились закупки обуви 1,7 раза, текстильной одежды – на 28,9%, трикотажной одежды – на 17,2%, трикотажного полотна – на 15,2%, текстильных материалов – на 13%, химических нитей – на 11,7%, готовых текстильных изделий – на 10,2%, тогда как ввоз хлопка сократился на 4,2 %, химических волокон – на 0,9%.

В декабре 2016 года относительно декабря 2015 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 10,9%.

При этом наблюдалось увеличение закупок текстильных изделий и обуви – на 16,3 %, химической продукции – на 10,8%. Среди товаров химической промышленности увеличился импорт парфюмерно-косметических товаров – на 12%, мыла и синтетических моющих средств – на 3,3%.

В группе текстильных изделий и обуви в декабре 2016 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года выросли закупки трикотажного полотна на 26,5 %, трикотажной одежды – на 24,5 %, текстильной одежды – на 16,1 %, химических нитей – на 13,6 %, обуви – на 13,5 %, текстильных материалов – на 8,8 %, химических волокон – на 3,2 %, готовых текстильных изделий – на 2,6 %, тогда как ввоз хлопка снизился на 7,6 %.