28.03.2017 06:41

Для российских предприятий, активно занимающихся импортозамещением, создана Государственная информационная система промышленности (ГИСП). Она должна стать новым инструментом предоставления сервисов для всех субъектов промышленной деятельности – от предприятий и отраслевых экспертов до федеральных органов исполнительной власти.

Тема обсуждалась в Минпромторге, где прошло заседание комиссии по вопросам импортозамещения в промышленности, говорится в сообщении министерства. Одной из главных тем обсуждения стал переход предприятий реального сектора экономики на новые принципы интерактивного и электронного взаимодействия с использованием современных информационных сервисов.

Новую систему участникам мероприятия представил заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

ГИС промышленности создана для постоянного контроля над состоянием промпроизводства и выстраивания системы отраслевых балансов. В ней будет содержаться информация о текущем состоянии и прогнозах развития российской промышленности, действующих госпрограммах и приоритетных проектах, номенклатуре и объемах выпуска основных видов промышленной продукции. Предприятия получат удобный доступ к актуальной информации о мерах поддержки, обширной базе аналитических данных для планирования и развития производства, смогут использовать систему как «единое окно» при сдаче отчетности.

В рамках ГИСП создан, в частности, специальный модуль «Мониторинг проектов импортозамещения». Это удобный инструментарий управления портфелями проектов как для самого министерства, так и для субъектов промышленности. Все отраслевые департаменты Минпромторга полностью переходят на электронную отчетность, в связи с чем активная вовлеченность предприятий в работу ГИСП приобретает также особую актуальность, отметил Василий Осьмаков.