17.02.2017 07:45

Имущество Дегтярской швейной фабрики, признанной в январе Арбитражным судом Свердловской области банкротом, будет продано с аукциона. Начальная стоимость имущества, по данным УрБК, составляет 5,79 млн рублей, шаг аукциона — 5%.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в один лот включено здание швейной фабрики общей площадью 2 тыс. 63,5 кв. м, два нежилых здания по 51,7 кв. м и 32,2 кв. м, здание гаража площадью 157,1 кв. м, а также принадлежащий на праве аренды земельный участок общей площадью 4 тыс. 424 кв. м.





Заявки принимаются с 13 февраля по 22 марта 2017 года. Аукцион состоится 23 марта 2017 года.



