Новости
НачалоНовостиIncanto запускает интернет-магазин в России
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Incanto запускает интернет-магазин в России

28.03.2017  10:51

Итальянский бренд Incanto объявил о запуске онлайн-магазина в России.

В российском интернет-магазине Incanto представлен ассортимент для женщин, мужчин и детей.

Еженедельное обновление поступлений – до 50 новинок, а также промокоды, специальные предложения, межсезонные распродажи, эксклюзивные модели, доступные только онлайн.

Покупатели сами решают, какая компания осуществит доставку. На выбор – DPD, DHL, Почта России и постаматы. Несколько вариантов оплаты – наличными курьеру, электронными деньгами либо пластиковыми картами.

Incanto Fashion Group — компания, работающая в сфере производства белья, чулочно-носочных изделий и домашней одежды. Головной офис марки находится в Италии. Модную одежду, белье и аксессуары от Incanto сегодня можно приобрести в фирменных бутиках более чем в 80 городах Европы.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 81
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1271 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте