|
|
Incanto запускает интернет-магазин в России
28.03.2017 10:51
Итальянский бренд Incanto объявил о запуске онлайн-магазина в России.
В российском интернет-магазине Incanto представлен ассортимент для женщин, мужчин и детей.
Еженедельное обновление поступлений – до 50 новинок, а также промокоды, специальные предложения, межсезонные распродажи, эксклюзивные модели, доступные только онлайн.
Покупатели сами решают, какая компания осуществит доставку. На выбор – DPD, DHL, Почта России и постаматы. Несколько вариантов оплаты – наличными курьеру, электронными деньгами либо пластиковыми картами.
Incanto Fashion Group — компания, работающая в сфере производства белья, чулочно-носочных изделий и домашней одежды. Головной офис марки находится в Италии. Модную одежду, белье и аксессуары от Incanto сегодня можно приобрести в фирменных бутиках более чем в 80 городах Европы.
Фотография предоставлена компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте