Итальянский бренд Incanto объявил о запуске онлайн-магазина в России.

В российском интернет-магазине Incanto представлен ассортимент для женщин, мужчин и детей.

Еженедельное обновление поступлений – до 50 новинок, а также промокоды, специальные предложения, межсезонные распродажи, эксклюзивные модели, доступные только онлайн.

Покупатели сами решают, какая компания осуществит доставку. На выбор – DPD, DHL, Почта России и постаматы. Несколько вариантов оплаты – наличными курьеру, электронными деньгами либо пластиковыми картами.

Incanto Fashion Group — компания, работающая в сфере производства белья, чулочно-носочных изделий и домашней одежды. Головной офис марки находится в Италии. Модную одежду, белье и аксессуары от Incanto сегодня можно приобрести в фирменных бутиках более чем в 80 городах Европы.

Фотография предоставлена компанией.