Бренд Incity опубликовал раскладку весенне-летней коллекции 2017 года.

Incity – ключевой бренд компании «Модный континет», создан в 2005 году. Это крупная сеть магазинов модной одежды, представленная в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Incity включает линейки повседневной, деловой, домашней и спортивной одежды, нижнего белья, обуви и аксессуаров для женщин и мужчин. Ассортимент линеек обновляется каждый месяц.

ОАО «Модный Континент» – вертикально-интегрированная российская компания по разработке, производству и продаже модной женской и мужской одежды, белья и аксессуаров в сети розничных магазинов под брендом Incity, а также в специализированной сети по продаже нижнего белья под брендом Deseo. Офисы, дизайнерские, производственные и дистрибуционные центры компании находятся в Москве, Киеве, Алма-Ате, а также в Китае и Бангладеш.

Фотографии предоставлены компанией.