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Индекс текстильного производства в Волгоградской области в январе составил 125,2%

09.03.2017  07:10

Индекс текстильного производства в Волгоградской области в январе составил 125,2% в годовом сопоставлении, говорится в сообщении комитета промышленности и торговли администрации региона.

Так, производство хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 27,4%, трикотажных изделий – на 64,8%, постельного белья - на 42,8%.

В общей сложности объем государственной поддержки отрасли в 2016 году превысил 56 млн рублей, в 2015 году она составляла 10,9 млн рублей. Максимальный рост отмечен на предприятиях «Камышинский текстиль» и «Урюпинский трикотаж».

Крупный инвестпроект - более 5 мдрд рублей - реализуется компанией «Камышинский текстиль», где создается современное производство полного цикла, от переработки хлопкового сырья до пошива и реализации готовой продукции. На предприятии готовится база для новых прядильных и шлихтовальных машин, развивается сбытовая сеть.

На предприятии «Газпром химволокно» создано единственное в России производство полиэфирной нити, налажен выпуск геотекстиля и геосеток. В развитие завода уже вложено 4,5 млрд рублей.

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