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Indetex продолжает развивать собственную розницу в Белоруссии
15.08.2017 06:52
Один из крупнейших ритейлеров модной одежды в мире компания Indetex продолжает развивать собственную розницу в Белоруссии, говорится в сообщении компании.
Группа открыла сразу шесть новых магазинов в Минске в торговом центре Dana Mall, где представлены бренды Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.
В частности, в стране начала работу сеть магазинов одежды Zara, в двухэтажном магазине площадью 4000 кв. м. Там представлена женская, мужская и детская одежда. Новые поступления будут происходить каждые две недели, а коллекции меняться в течение четырех недель.
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