15.08.2017 06:52

Один из крупнейших ритейлеров модной одежды в мире компания Indetex продолжает развивать собственную розницу в Белоруссии, говорится в сообщении компании.

Группа открыла сразу шесть новых магазинов в Минске в торговом центре Dana Mall, где представлены бренды Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.

В частности, в стране начала работу сеть магазинов одежды Zara, в двухэтажном магазине площадью 4000 кв. м. Там представлена женская, мужская и детская одежда. Новые поступления будут происходить каждые две недели, а коллекции меняться в течение четырех недель.