28.03.2017 23:50

В коллекциях индийских дизайнеров набирает популярность использование тканей, созданных на ручных станках, передает телеканал NTD.

В рамках показов Amazon India Fashion Week индийские дизайнеры представили наряды из текстиля ручной работы. Рост популярности такой одежды сказывается на возрождении традиционного ремесла.

«Думаю, сейчас очень подходящее время для создания чего-то нового в моде, и благодаря этому произойдут настоящие изменения. Тогда мы и увидим масштабное возрождение изделий ручного ткачества из Индии по всему миру», - отметила дизайнер Гаутам Гупта.

Так как при работе используются ручные ткацкие станки, готовый материал считается экологичным.

«Мы используем кинетическую энергию для производства очень большого объема тканей, особенно хлопчатобумажной. Такого нет больше нигде в мире, и это самая лучшая технология», - рассказала основательница компании Malkha India Узрамма.

Отмечается, что текстильные изделия ручной работы из Индии пользуются спросом в США, Великобритании и ОАЭ.