17.04.2017 06:47

Испанский производитель одежды Inditex Group, которому принадлежит бренд Zara, начнет выпускать продукцию в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя министра торговли и промышленности Виктора Евтухова.

По словам чиновника, группа уже заключила два контракта: на Zara Home и на производство одежды». Виктор Евтухов подчеркнул, что в этом году Zara планирует продать около 1 млн изделий, произведенных в России.

При этом ритейлер намерен расширить пул российских партнеров и в ближайшее время протестирует российские предприятия. «В ближайшее время из головного офиса, из Испании, приедут специалисты и будут тестировать наши предприятия. Мы предоставили список, они отберут то, что им нужно, объем контактов увеличится», — пояснил Евтухов.

Inditex Group основана в 1985 г. испанским бизнесменом Амансио Ортегой. Группа Inditex управляет более чем 6640 магазинами в 88 странах мира под брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Zara Home, Stradivarius, Uterque и др.