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Инновационные дышащие технологии Geox продолжили свое развитие в новой коллекции Nebula

17.01.2017  23:27

В московском шоу-руме бренда Geox состоялась презентация обуви и верхней одежды линии Nebula. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

В сезоне весна-лето 2017 в дизайне кроссовок Nebula появились новые сочетания материалов и популярные летние цвета: оранжевый, желтый, фуксия, серебристый, золотистый и «искрящийся черный» в женской линии. И лимонный, хаки, серый, бордо и черный – в мужской. Верх моделей Nebula сделан из мягкой замши и технологичного текстиля. Дышащие свойства обуви обеспечивает запатентованная система Net Breathing System.

В новом сезоне Geox впервые представляет дышащие куртки Nebula. Легкие модели выполнены из прочного высокотехнологичного нейлона с добавлением спандекса. Благодаря водоотталкивающей обработке куртки можно носить даже в дождливую погоду.

В женской линейки представлена укороченная куртка с отстегивающимся капюшоном. Если отстегнуть капюшон, модель превращается в куртку-бомбер – с воротником-стойкой, трикотажными манжетами в тон и оригинальной застежкой-молнией. Вторая модель, удлиненная куртка, так же имеет отстегивающийся капюшон.

В мужскую коллекцию вошли три универсальных модели: бомбер, укороченная парка и тренч.

Обувь линейки Nebula итальянского бренда Geox предназначена для людей, ведущих активный образ жизни и любящих путешествовать.

Фотографии предоставлены организаторами.

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